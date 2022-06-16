Bakan Karaismailoğlu açıkladı! "Ticaret hacmimizin hedefi 1 milyar dolar"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Gana ile birçok konuda iş birliği yapılmasına dair anlaştıklarını ve bunların sonucunda ikili ticaretin 1 milyar dolara ulaştırılacağını belirtti.

"UZATTIĞIMIZ YARDIM ELİ BUNUN GÖSTERGELERİNDENDİR"

Bakan Karaismailoğlu, “2003 yılında Türkiye-Afrika Ticaret hacmi 5,4 milyar dolar seviyesinde iken, bu rakam 2021 yılında 34,5 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Afrika’daki yatırımlarımızın piyasa değeri 6 milyar dolara ulaşmış, Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendikleri projelerin sayısı bin 750’yi, ekonomik büyüklüğü ise 81 milyar doları aşmıştır. Halihazırda Afrika’nın 43 ülkesinde büyükelçiliğimiz, 26 ülkesinde ise Ticaret Müşavirliğimiz bulunmaktadır. Milli havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları kıta genelinde 61 noktaya uçmaktadır. İlişkilerimizde Afrika’nın kalkınma meseleleriyle ilgilenen ve düzenli insani yardımı içeren bütüncül bir politikayı benimsedik. TİKA projelerimiz, Covid-19 şartlarında uzattığımız yardım eli bunun göstergelerindendir. Bu iş birliğimizi önümüzdeki dönem de devam ettireceğiz” diye konuştu.

"1 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Türkiye’nin Gana ile ticaretinin son yıllarda hız kazandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, “2003 yılında 132 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacmimiz yıllar içerisinde katlanarak 2021 yılı itibarıyla 581 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemde ikili ticaret hacmimizi 1 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Gana ile önemli bir yatırım ilişkimizin bulunduğunu değerlendiriyoruz. Ülkemiz firmalarınca bugüne kadar Gana’da yapılmış yatırımların tutarı yaklaşık 140 milyon dolardır. Gana’da firmalarımızca bugüne kadar 793 milyon ABD doları tutarında 15 adet müteahhitlik projesi üstlenilmiştir" ifadelerini kullandı.

"GANA'NIN DESTEKLERİ ÖNEMLİ"

Karaismailoğlu, "Gana’nın kalkınma öncelikleri içerisinde yer alan hastane, otoyol, demiryolu modernizasyonu ve inşası, tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması ve mekanizasyonu gibi önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projelerde de Türk firmalarının son derece etkin olacaklarından eminim. Bu konuda Gana tarafının destekleri de önemli olacaktır. Teknik ekiplerimiz iki gündür Türkiye ile Gana arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gündeminde yer alan konuları tüm detayları ile ele aldılar. Ticaret, sanayi, bilim ve teknoloji, müteahhitlik ve teknik müşavirlik, enerji ve madencilik, tarım, hayvancılık, su ve orman, çevre ve şehircilik, ulaşım, kültür ve turizm, sağlık, teknik işbirliği, eğitim, gençlik ve spor alanlarında ikili işbirliğinin geliştirilebilmesi için alınabilecek tedbirleri değerlendirdiler. Kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.