Bakan Karaismailoğlu depreme yakalandı! Deprem anında ne yapacağını şaşırdı

AFAD'ın açıklamasına göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de yerin 7 km altında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Maraş dışında Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da can kaybı yaşandı, birçok ilde deprem hissedildi.

TOPLANTI YAPARKEN DEPREME YAKALANDI

Bunun üzerinde bakanlar deprem sonrası bölgeye gitti. Bu kapsamda Adıyaman'daki çalışmaları yürüten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeyken (GAMER) Elbistan merkezli saat 13.24’te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

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ÇÖK-KAPAN-TUTUN TEKNİĞİNİ UYGULADI

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler hemen çök-tutun- kapan tekniği ile depremden korunmaya çalıştı.

Depremin sona ermesi sonrası Karaismailoğlu ve yanındakiler dışarı çıktı.