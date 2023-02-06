Bakan Karaismailoğlu depreme yakalandı! Deprem anında ne yapacağını şaşırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da toplantı yaparken depreme yakalandı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Bakan Karaismailoğlu depreme yakalandı! Deprem anında ne yapacağını şaşırdı

AFAD'ın açıklamasına göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de yerin 7 km altında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Maraş dışında Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da can kaybı yaşandı, birçok ilde deprem hissedildi.

Bakan Karaismailoğlu depreme yakalandı! Panikle ne yapacağını şaşırdı

TOPLANTI YAPARKEN DEPREME YAKALANDI

Bunun üzerinde bakanlar deprem sonrası bölgeye gitti. Bu kapsamda Adıyaman'daki çalışmaları yürüten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeyken (GAMER) Elbistan merkezli saat 13.24’te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

ÇÖK-KAPAN-TUTUN TEKNİĞİNİ UYGULADI

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler hemen çök-tutun- kapan tekniği ile depremden korunmaya çalıştı.

Depremin sona ermesi sonrası Karaismailoğlu ve yanındakiler dışarı çıktı.

Bakan Karaismailoğlu depreme yakalandı! Panikle ne yapacağını şaşırdı

İlgili Haberler
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildi
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildi
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Milli yas nedir, ne demek? Milli yas olunca ne olur?
Milli yas nedir, ne demek? Milli yas olunca ne olur?
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildi
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildi
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son Haberler
Bayburt'ta 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Bayburt'ta 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Aksaray'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Aksaray'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Zonguldak'ta 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Zonguldak'ta 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Yozgat'ta 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Yozgat'ta 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüştü! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüştü! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
MSB açıklama yaptı! 3 binden fazla Mehmetçik deprem bölgesinde görev yapıyor
MSB açıklama yaptı! 3 binden fazla Mehmetçik deprem bölgesinde görev yapıyor
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü: Taziyelerini iletti
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü: Taziyelerini iletti
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar