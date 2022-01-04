Bakan Karaismailoğlu incelemişti! Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı vatandaşı rahatlatacak!

İstanbul'da metro çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının süren çalışmalarını Bakan Adil Karaismailoğlu inceledi.

Bakan Karaismailoğlu metro hattında yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunarak," İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık. Bu nedenle Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı dahil İstanbul'da toplam uzunluğu 103,3 kilometre olan 7 ayrı raylı sistem hattında harıl harıl çalışıyoruz." dedi.

ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK

Karaismailoğlu, yapımı süren metro hattının bu yılın ilk yarısında tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi. Hattın tamamlanmasıyla vatandaşlar ulaşım açısından büyük bir rahatlığa kavuşacak. Söz konusu hatla birlikte, 10 dakikada Pendik Tavşantepe’den havalimanına gelinecek. Kartal’dan 18 dakika, Kadıköy’den ise 48 dakika havalimanına ulaşılacak.

HAT DÖRT DURAKTAN OLUŞUYOR

7,4 km uzunluğundaki Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nda 4 durak bulunuyor. Fevzi Çakmak Hastane-Yayalar- Kurtköy ve Havalimanı istasyonları çalışmalar tamamlandıktan sonra birbirine bağlanmış olacak.

YAPIMI SÜREN METRO HATLARI

Çalışmaları süren metro hatları hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu şunları kaydetti:

" Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) metro hattı, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattı, Küçükçekmece-Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı, Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı metro hattı, Üsküdar Altunizade-Çamlıca-Ferah Mahallesi-Bosna Bulvarı metro hattı ve Zeytinburnu (Kazlıçeşme)-Fatih (Sirkeci) Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projeleri ile İstanbul'daki mevcut 251 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu 354,3 kilometreye yükselteceğiz. Projelerimizi bu yılın ilk yarısından itibaren işletmeye açarak 2023 yılında hepsini halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Böylece İstanbul'daki raylı sistem ağının yüzde 52'si Bakanlığımız tarafından yapılmış olacaktır."