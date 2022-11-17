Bakan Karaismailoğlu, Taksim İstiklal Caddesi'nde konuştu: "Teröristleri ve onların yardakçılarını, yandaşlarını inlerinde yok etmeye devam edeceğiz"

Bakan Karaismailoğlu, terör saldırısının yaşandığı Taksim İstiklal Caddesi'nde açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Bu teröristleri ve onların yardakçılarını, yandaşlarını inlerinde yok etmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Karaismailoğlu, Taksim İstiklal Caddesi'nde konuştu: "Teröristleri ve onların yardakçılarını, yandaşlarını inlerinde yok etmeye devam edeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 13 Kasım Pazar günü saat 16.00 sıralarında meydana gelen terör saldırısının yaşandığı Taksim İstiklal Caddesi'ne geldi. Bakan Adil Karaismailoğlu, terör saldırısının yaşandığı alana gelerek, hayatını kaybedenlerin anıldığı platforma karanfil bıraktı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Karaismailoğlu, pazar günü yüreklerine büyük bir acı düştüğünü söyleyerek, hayatını kaybeden 6 vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Karaismailoğlu, Taksim İstiklal Caddesi'nde konuştu: Teröristleri ve onların yardakçılarını, yandaşlarını inlerinde yok etmeye devam edeceğiz

"BU TERÖRİSTLERİ VE ONLARIN YARDAKÇILARINI, YANDAŞLARINI İNLERİNDE YOK ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Karaismailoğlu, Türkiye'nin terörle, terör örgütlerinin bu çabalarıyla çok büyük bedeller ödediğini belirterek, "Büyüyen, gelişen, yükselen Türkiye'nin önünü kesmek isteyen bu çabalar beyhudedir. Türkiye Cumhuriyeti bunların üstesinden gelecektir ve gelmeye de devam ediyor. Bu teröristleri ve onların yardakçılarını, yandaşlarını inlerinde yok etmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyetiyle kimse başa çıkamaz. Onun bilincinde olarak biz her türlü mücadelemizi her platformda vermeye devam edeceğiz. " diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Taksim İstiklal Caddesi'nde konuştu: Teröristleri ve onların yardakçılarını, yandaşlarını inlerinde yok etmeye devam edeceğiz

"TÜRKİYE GELİŞMEYE, BÜYÜMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Terör saldırısında yaralananlara acil şifalar dileyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu alçaklar ancak böyle masum vatandaşlarımızla bu çabayı gösterdiler maalesef. Ama Türkiye Cumhuriyeti bütün güçleriyle birlikte misliyle bunun cevabını vermeye de devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü ve onun gelişen, güçlenen gücünü bütün dünya görmekte. O yüzden bu beyhude çabalardan, hiçbir sonuç alamayacaklardır. Türkiye gelişmeye, büyümeye devam edecektir. Tekrar başımız sağ olsun."

Bakan Karaismailoğlu, Taksim İstiklal Caddesi'nde konuştu: Teröristleri ve onların yardakçılarını, yandaşlarını inlerinde yok etmeye devam edeceğiz

"MİLLET EL ELE ÇOK BADİRELER ATLATTIK, HEPSİNİN ÜSTESİNDEN BAŞARIYLA GELDİK. BUNLARIN ÜSTESİNDEN DE GELECEĞİZ"

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından bir gazetecinin, terör saldırısının ardından İstiklal Caddesi'nde her geçen gün kalabalığın arttığını ve ziyaretçi akını yaşandığını hatırlatması ve değerlendirmesini sorması üzerine şunları kaydetti:

"Sonuçta biz vatandaş, millet el ele çok badireler atlattık, hepsinin üstesinden başarıyla geldik. Bunların üstesinden de geleceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti milletiyle birdir ve beraberdir. Onun gücüyle beraber, milletten aldığı güçle Türkiye Cumhuriyeti bütün dünyada gücünü gösteriyor. Bunun önünde kimse duramaz. Ondan hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın. Biz çalışmaya ve güçlü bir şekilde, hem bunlarla uğraşacağız hem de Türkiye ekonomik bakımdan da dünyanın gelişmiş en büyük ülkelerinden birisi olma yolunda da çok önemli adımlar atmıştır ve atmaya devam edecektir. Türkiye'yi kimse yolundan çeviremez. O yüzden vatandaşlarımız müsterih olsunlar."

ESNAFLARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDU

Karaismailoğlu, daha sonra esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyarette Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da yer aldı.

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KAYNAK: AA

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