Bakan Karaismailoğlu tarih verdi! Yurt dışı uçuşları ne zaman başlıyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Yurt dışı uçak seferleri ilk olarak KKTC, Bahreyn, Bulgaristan, Katar ve Yunanistan'a başlatılacak."