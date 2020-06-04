Bakan Karaismailoğlu tarih verdi! Yurt dışı uçuşları ne zaman başlıyor?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 10 Haziran'dan itibaren yurt dışı uçuşlarının kademeli olarak açılacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Yurt dışı uçak seferleri ilk olarak KKTC, Bahreyn, Bulgaristan, Katar ve Yunanistan'a başlatılacak."
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