Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da yatırımları incelemede bulundu

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Of Belediyesini ziyaret etti.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'ndan çalışmalarına ilişkin bilgi alan Karaismailoğlu, ilçe merkezindeki esnafla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Uzunsokak, Maraş Caddesi ve Atatürk Alanı çevresinde yürütülen altyapı çalışmalarını inceleyen Karaismailoğlu, Başkan Zorluoğlu'ndan projeyle ilgili bilgi aldı.

Karaismailoğlu, daha sonra beraberinde Vali Ustaoğlu, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar, Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI