Bakan Karaismailoğlu'ndan açıklama! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son 6 tabliye!

1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içerisinde bulunduğu Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun tamamlanmasıyla İstanbul'un Çanakkale'ye arkasından da Kuzey Ege'ye bağlanmış olacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu; Türkiye'nin en prestijli projeleri arasında olacağını ifade etti.

İMALATLAR YÜZDE 99'DA

Karaismailoğlu Avrupa ve Asya ankraj bloklarındaki imalatların yüzde 99 seviyesinde tamamlandığına dikkat çekti. Fabrikada tabliye panel ve blok imalatlarının tamamlandığını söyleyen Karaismailoğlu bugüne dek orta açıklıkta 43 tane, yarı açıklıkta 38 tane olmak üzere toplamda 81 tane tabliye bloğunun montajının bitirildiğini belirtti.

Montajları tamamlanan tabliye bloklarının kaynak işlemlerinin devam ettiğini toplamda 87 tane tabliye montajı yapılacağını, son 6 tabliye montajının da kısa süre içerisinde biteceğini ifade etti.

TAHMİN EDİLEN TARİH 18 MART 2022

Asya ve Avrupa yaklaşım viyadüklerinin de tamamlandığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, projenin 18 Mart 2022 tarihinde bitirilerek işletmeye açılmasının amaçlandığını söyledi. Bakan Karaismailoğlu şunları aktardı:

"DÜNYANIN EN BÜYÜK ORTA AÇIKLIKLI ASMA KÖPRÜSÜ"

"1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğu, Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümüne atfen 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte 3 bin 563 metre olup, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.

Köprü tabliyesi 45 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak planlandı. Çelik kule yüksekliği 18 Mart Çanakkale Zaferini simgeleyecek şekilde 318 metre olacak köprü, 2x3 şeritli olarak trafiğe hizmet edecektir."