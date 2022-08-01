Bakan Karaismailoğlu'ndan dikkat çeken açıklama! "Otobüs fiyatı, uçak biletine yaklaştı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Dünya Gazetesi'ne dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Şu anda tüm seferler dolu. Bayramda o kadar talep geldi ki uçak sayısı belli. Gerçi otobüs fiyatı da uçak biletine yaklaştı. Belli illere 800 liraya otobüs giderken, 990 liraya uçak gidiyor" diye konuştu.

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Bakan Karaismailoğlu'ndan dikkat çeken açıklama! "Otobüs fiyatı, uçak biletine yaklaştı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Dünya Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü’nün olmaması durumunda birçok vatandaşın tatil yapmaktan vazgeçeceğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu'ndan dikkat çeken açıklama! Otobüs fiyatı, uçak biletine yaklaştı

"İŞLETME MALİYETİNE KARIŞMIYORUZ"

Kurban Bayramı'nda Osmangazi köprüsünden 80 bin araç geçtiğini ve bu durumun diğer yolların kalabalığını ciddi ölçüde azalttığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Düşünsenize bu kadar araç Osmangazi’den geçmeseydi, diğer yolları kullanan vatandaşlar da o seyahatlerini yapamayacaklardı. Birçoğu vazgeçecekti. Fiziki olarak araçları feribotla karşıya geçmesi mümkün değildi. Vatandaşa yük gelmesin diye bugünkü 85 liralık fiyatta tutuyoruz. İhtiyaç olunca takviye ediyoruz, daha fazla araç geçince daha fazla para toplanıyor, ödenecek paradan düşüyoruz. Ancak işletme maliyetine hiç karışmıyoruz. Yollar ve köprülerin yıllık 70 milyon dolarlık işletme maliyeti var ve bunu da devlet harcamıyor. Yatırım, işletme ve finans maliyetine devletin karışmadığı finansal model var. Aslında biz şu anda finansal modeli yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu'ndan dikkat çeken açıklama! Otobüs fiyatı, uçak biletine yaklaştı

"ŞU AN TÜM SEFERLER DOLU"

Ulaşım fiyatlarına yönelik de açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "Havayollarında ekonomi sınıfında tavan ücret 990 lira, business uçanlar yüksek ödemiş olabilir. Yani ekonomi sınıfından bunun üzerinde olamaz. Bu halde bile tam kapasite... Şu anda tüm seferler dolu. Bayramda o kadar talep geldi ki uçak sayısı belli. Gerçi otobüs fiyatı da uçak biletine yaklaştı. Belli illere 800 liraya otobüs giderken, 990 liraya uçak gidiyor" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu'ndan dikkat çeken açıklama! Otobüs fiyatı, uçak biletine yaklaştı

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