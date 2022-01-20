Bakan Karaismailoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'na "Şov yapma" çıkışı, Melih Gökçek'i keyiflendirdi! "Ekrem'in kulağını da çekmeliydi!"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, , İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro iddialarına sert çıkışta bulunmuş, "Önce elindekileri bitirsin, şov yapmasın" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Karaismailoğlu'nun İmamoğlu'na verdiği tarihi ayar, Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'i bir hayli keyiflendirdi. Bahsi geçen konuya ilişkin bir haberi sosyal medya hesabında paylaşan Gökçek, "Ekrem'in kulağını da çekmeliydi" ifadelerine yer verdi.

"EKREM SEN SEN OL BAKAN BEYİN LAFINDAN ÇIKMA"

Ekrem İmamoğlu'nun, metro inşaatlarına ilişkin iddialarını tiye alan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Bence Sayın Bakan bir abi olarak Ekrem’in kulağını da çekmeliydi. Ekrem sen sen ol, bakan beyin lafından çıkma…" ifadelerini kullandığı bir mesaj yayımladı.