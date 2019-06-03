Bakan Kasapoğlu: “81 ilde 1 milyon 226 bin sporcu adayı tarandı”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geleceğin şampiyon sporcularının tespit edilip yetiştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 81 ilde ilkokul 3. sınıfta okuyan 1 milyon 226 bin sporcu adayının tarandığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile geleceğin şampiyon sporcuları tespit edilmeye devam ediliyor. Çocuk ve gençleri sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaymak, spor kültürü yerleştirmek, sporu sevdirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek, onları spor branşlarına yönlendirerek üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla, Mayıs 2018'de başlatılan proje ile adım adım Türkiye'nin spor altyapı haritası oluşturuluyor.

Proje kapsamında, 7 Mayıs - 7 Haziran 2018 tarihleri arasında 9 bin 427 okulda, 423 bin 557 öğrencinin sportif taramaları gerçekleştirilirken, 1 Ekim 2018- 18 Ocak 2019 tarihleri arasında ise 14 bin 578 okulda 802 bin 946 öğrencinin sportif taramaları yapıldı. Ölçümler sonucunda spora yatkınlığı belirlenerek seçilen 146 bin öğrenci, temel hareket becerileri eğitimini almak için davet edildi. Bu eğitimlerin ardından öğrencilere ileri düzey spor dalı eğitimi verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen projenin, genç yeteneklerin keşfedilmesini ve sporla iç içe bir hayat sürdürülmesini amaçladığını dile getirdi.

"Hedef 2,5 milyon öğrenci"

Sporun insanı zihnen ve bedenen sağlıklı tuttuğunu, aynı zamanda en yararlı sosyal etkinliklerinden birisi olduğunu ifade Bakan Kasapoğlu, "Sağlıklı bir gelecek için çocukların erken yaşta spora yönlendirmeyi ve cesaretlendirmeyi istiyoruz" dedi. Bakan Kasapoğlu, geçtiğimiz yıl başlayan proje kapsamında, 1 milyon 226 bin çocuğun taramasının yapıldığını, hedeflerinin ise bu yıl sonuna kadar 2,5 milyon öğrencinin bu uygulamadan yararlanmasını hedeflediklerini kaydetti. Bakan Kasapoğlu, projenin, "Spor Türkiye" uygulaması ile bütünleşik olarak devam edeceğini de bildirdi.

Proje nasıl uygulanıyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi 5 ayak üzerinden uygulanıyor. İlk olarak her yıl mart-nisan-mayıs aylarında en az 1 milyon 3. sınıf öğrencisinin el kavrama kuvveti, esneklik, çeviklik, geriye sağlıklı topu atma, sürat koşusu gibi özelliklere göre taranıyor. Taramalar sonunda özellikleri ortalamanın üzerinde olan öğrenciler 3 modüllük bir eğitime tabi tutuluyor. İlk modül 2, ikinci modül 4, üçüncü eğitim modülü ise 6 ay sürüyor. İlk taramadan en az 18 ay sonra ilk iki ayak sonunda belirlenen öğrencilerin yüzde onu kapsamlı bir test sürecinden geçiriliyor. Dördüncü aşamada öğrenciler, spor branşı seçimlerine yönlendirilirken bu eğitimler 2 ila 4 yıl arasında sürmesi planlanıyor. Beşinci ve son aşamada ise ileri düzeyde spor eğitimleri verilen yaklaşık 4 bin öğrencinin Türkiye'nin sporcu havuzundaki yerini alması sağlanacak.

Rakamlarla proje:

İlk iki etap öğrenci taramasında ulaşılan rakam: 1 milyon 226 bin 503

Proje kapsamında ulaşılan ilkokul sayısı: 14 bin 578

Her sene yapılan taramalar sonunda Türkiye sporcu havuzuna aktarılması beklenen öğrenci sayısı: 4000

Projede yer alan personel sayısı: 2943

Projede yer alan öğretmen sayısı: 1350

Projede yer alan antrenör sayısı: 945

Projeye dahil olan engelli öğrenci sayısı: 3551

Türkiye genelinde projeyi yürüten ölçüm ekibi sayısı: 135

Türkiye'de eğitim gören 83 ülke vatandaşı 40 bin 843 öğrenci Sportif Yetenek Taramasına katıldı. Bu öğrencilerden 816'sı Temel Hareket ve Sportif Beceriler Eğitimine davet edildi.

Kaynak: İHA