Bakan Kasapoğlu: 81 ilde Türk sporunun kalbi olan amatör spor kulüpleriyle yeni bir başlangıç yaptık

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği hızlı karar alma, aksiyon gerçekleştirme ve verimli iş birlikleriyle çok önemli avantajları en iyi şekilde değerlendirdiklerini, 81 ilde 5 yılda 8 binden fazla tesisi milletle buluşturduklarını söyledi.

"81 İLDE TÜRK SPORUNUN KALBİ OLAN AMATÖR SPOR KULÜPLERİYLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

AK Parti İzmir milletvekili adayı da olan Kasapoğlu, Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı'nda yaptığı konuşmada, Türk sporu için tarihi günlerden birinin yaşandığını, 81 ilde Türk sporunun kalbi olan amatör spor kulüpleriyle yeni bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

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"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NİN BU İSTİKRARI DAHA DA GÜÇLENDİRDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı spordaki devrimleri istikrarla devam ettirmek için tüm gayreti ortaya koyduklarını anlatan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu istikrarı daha da güçlendirdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni sistemin getirdiği hızlı karar alma, aksiyon gerçekleştirme ve verimli iş birlikleriyle birlikte çok önemli avantajları en iyi şekilde değerlendirerek 81 ilimizde 5 yılda 8 binden fazla tesisi milletimizle, gençlerimizle buluşturduk. Stadyumlar, sahalar, salonlar, kortlar, pistler, yurtlar, kamplar, gençlik merkezleri, genç ofisleri ve yüzlerce proje. En ücra köyden, en büyük metropole kadar, şehir merkezine kadar ülkemizin dört bir yanını Gençlik ve Spor Bakanlığımızın eserleriyle donattık. Gururla ifade etmem lazım ki bu alanda böyle bir tesisleşmenin, böyle bir seferberliğin dünyada eşi benzeri yok."

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"LİSANSLI SPORCU SAYISINI BEŞ KAT ARTTIRDIK"

Spor şehri İzmir'i, daha yukarı taşıma adına yeni yatırımlarla buluşturduklarını belirten Kasapoğlu, 2002'de İzmir'de 89 olan spor ve gençlik tesisi sayısını 217'ye yükselttiklerini, spor kulüpleri sayısını dört kat, lisanslı sporcu sayısını beş kat arttırdıklarını anlattı.

İzmir'deki yurt sayısını 20'ye çıkardıklarını, yatak kapasitesini 3 kat artırarak 30 bin seviyesine ulaştırdıklarını kaydeden Kasapoğlu, "Birileri yurtlardan bahsediyor. Söylesinler bize, kaç kişilik yurt yapmışlar yerel yönetimler olarak, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da. Toplam kapasitelerine baksanız, bizim bir yurdumuzun kapasitesi kadar yatağı yoktur. O yüzden onlar sadece laf, algı yaparlar, gerçekleri çarpıtırlar ama biz halkımız, gençlerimiz için hizmet üretiriz." dedi.

"BİZ BÖYLE ESERLER İNŞA ETTİKÇE BİRİLERİ ELBETTE RAHATSIZ OLACAK"

İzmir'de açılışını yapacakları tesisler hakkında bilgi veren Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"İzmir'e ve tüm ilçelerimize 6 adet öğrenci yurdu, spor salonları, 6 gençlik merkezli, bir havuz, bir atletizm pisti, iki basketbol, voleybol sahası, 15 adet futbol sahası ve 81 adet halı sahayı kazandırıyoruz. Yeni dev adamlar için 91 yeni basketbol sahamızı da bugün İzmir'e kazandırıyoruz. Yaklaşık 1 milyar liradan fazla yatırım. 7/24 açık olacak tesisler hayırlı uğurlu olsun. Biz böyle eserler inşa ettikçe birileri elbette rahatsız olacak. Hizmete açtığımız eserlere belki kendilerine göre bir kulp takmaya çalışacaklar. Onlar Togg'a da kulp takıyorlardı, işte araç burada. Burun kıvırdılar nitekim ama biz onlara inat hizmet siyasetimize devam edeceğiz. Taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz."

"13 BİN 965 KULÜBE TOPLAM 345 MİLYON LİRA NAKDİ DESTEK"

Amatör spor kulüplerini Türk sporunun kalbi olarak gördüklerini kaydeden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün ülkemizin dört bir yanındaki spor kulüplerimizin istifade edeceği yardım ve desteklerin hayati derecede öneme haiz olduğunu biliyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren amatör spor kulüplerimizi ciddi desteklerle artık güçlendirdik. Bundan sonra da kulüplerimizle beraber olmaya devam edeceğiz. Bugün 13 bin 965 kulübe toplam 345 milyon lira nakdi destek veriyoruz. İzmir'deki kulüplerimiz, 21 milyon 350 liralık desteği alıyorlar. Büyük bir malzeme desteğini de yine 13 bin 965 kulübümüze sağlıyoruz."

"İZMİR'DE GENÇLİK MERKEZİ OLMAYAN İLÇENİN KALMAYACAK"

İzmir'de gençlik merkezi olmayan ilçenin kalmayacağını aktaran Kasapoğlu, İzmir amatör spor camiasının "amatör kulüpleri bir merkezde toplama" hayalini gerçekleştirmek için Halkapınar Spor Salonu'nun yanındaki bir mekanı İzmir'deki amatör kulüplerine tahsis ettiklerini söyledi.

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez de sporun, herkesin ortak noktada buluşturan bir payda olduğunu belirterek, ülkenin her kesiminde gençlere spor yaptırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

İzmir'e spor konusunda çok hizmetler yapıldığını kaydeden Düşmez, yapılanlar için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tesislerin açılış kurdelesi kesildi. Programa Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Alpay Özalan ile AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.