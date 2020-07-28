Bakan Kasapoğlu açıkladı: Burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ağustos ayına ilişkin olarak yüksek öğrenim öğrencilerine ödenen burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Kaspoğlu konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalardan burs ve kredi ödemelerine ilişkin olan kısmı paylaşarak,"Sevgili gençler, Sayın Cumhurbaşkanımız burs ve kredi ödemelerinin erkene alındığı müjdesini sizlerle paylaştı.Burs ve kredileriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Ödemeler, Kurban Bayramı öncesi tamamlanmış olacak.Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim." ifadelerine yer verdi.