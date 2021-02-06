Bakan Kasapoğlu açıkladı: Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Son dakika... Yüksek öğrenim öğrencilerine ödenen Şubat ayına ilişkin burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandı.

Bakan Kasapoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Şubat'a kadar TC kimlik numarasının son rakamlarına göre hesaplara yatacağın bildirdi.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Şubat, 6 olanlar 9 Şubat, 8 olanlar ise 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.

BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Burs ve kredi ödemeleri 2021 yılında 650 TL olarak uygulanıyor. Yüksek lisans için1300 liraya, doktorada için ise 1950 TL olarak öğrencilere ödeme yapılıyor.