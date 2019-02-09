Bakan Kasapoğlu, Ankara derbisini izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1'inci Lig'in 21'inci haftasında Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasında oynanan Başkent derbisini basın mensuplarıyla birlikte izledi.

Eryaman Stadı'nda oynanan ve Osmanlıspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan maçın ilk yarısının sonlarına doğru stada gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri İlhan Demir ve beraberindekilerle bir süre basın tribününden müsabakayı takip etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ile sohbet eden Kasapoğlu, Ankara'da sporun daha da geliştirilmesi için spor yazarlarıyla iş birliği içinde olacaklarını dile getirdi.

Müsabakada görevli basın mensuplarına da başarılar dileyen Kasapoğlu, stattan ayrılırken gazetecilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakanın maçı izleme ve basın mensuplarıyla sohbet görüntüleri

DHA