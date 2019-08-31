Bakan Kasapoğlu Beşiktaş Park’ta

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-Çaykur Rizespor müsabakasını tribünden takip etti.

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor maçını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti. Kasapoğlu'na siyah-beyazlıların yönetim kurulu üyesi Ahmet Ürkmezgil eşlik etti.

Kaynak: İHA