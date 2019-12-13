Bakan Kasapoğlu, Büyük Atatürk Koşusu'nu kazanan milli atletlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde başarı elde eden milli atletler ile Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı sebebiyle koşulacak, "Büyük Atatürk Koşusu"nda geçmiş yıllarda derece elde eden milli atletleri kahvaltılı toplantıda konuk etti.

Bakanlık merkez binadaki kabule Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, milli atlet Ramil Guliyev ve farklı disiplinlerde milli formayı giymiş veteran sporcular katıldı.

Bakan Kasapoğlu, "Türkiye'ye çok önemli başarılar kazandırmış sizlerle ayrı ayrı gurur duyuyoruz" diyerek, birlikteliklerin devam edeceğine vurgu yaptı. Kasapoğlu, atletizmin temel branş olduğunu belirterek, "Son yıllarda atletizmde yakaladığımız başarılar bizi çok mutlu ediyor. Başarı yolculuğunda ülkemizi gururlandıran sporcularımızı tebrik ediyoruz. Büyüklerimiz olmasaydı başaramazdık. Tüm gençlerimize, büyüklerimizle olan iletişimin çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim" diye konuştu.

Atletizmdeki başarıların her geçen gün arttığını dile getiren Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bu başarılarda herkesin payı olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz spor noktasında büyük bir açılımı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızın spordan gelmesi bizi sporda son yıllarda çok ileri noktalara taşıdı. Bugün atletizmde ülkemiz başarıyla temsil ediliyor. Bu noktalara kolay gelinmediğinin farkındayız. Başarıya giden bu yolda bir olduğunuzun, sizlerle olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Atletizme ilginin her geçen gün artması bizim için çok sevindirici."

Bakan Kasapoğlu, son dönemdeki şampiyonalarda alınan başarıların önemli olduğunu ancak başarıyı devam ettirmenin çok daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Bugün adeta yıldızlar karmasıyla beraberiz. Buradaki Türkiye tablosunu görmek çok önemli. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda sporcularımıza üstün başarılar diliyorum. Sizler pistte koşarken 81 milyonun yüreği sizlerle atıyor. Sizler şanlı bayrağımızı dalgalandıracaksınız. Buna yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyük Atatürk Koşusu'nun 27 Aralık'ta koşulacağına dikkati çeken Kasapoğlu, "Ankara milli mücadelenin karargah şehriydi. Milli iradenin Ankara'da vücut bulması ayrıca önemli. 100. yılındaki Büyük Atatürk Koşusu çok önemli. İstanbul'daki atletizm pistinin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Bunlar hep gelecek için, sporlar için, aziz milleti sevindirecek sporcularımız için. En modern tesisler ülkemizde" dedi.

Bakanın konuşmasının ardından eski federasyon başkanlarından Mehmet Yurdadön, söz alarak Kasapoğlu'ndan Büyük Atatürk Koşusu'nun yeniden eski parkura alınmasını rica etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

- Sporculardan detaylar

Kaynak: DHA