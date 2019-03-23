Bakan Kasapoğlu: “Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya çok önem veren bir isim”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Marmaris'te yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya çok önem veren bir isim. Son 17 yılda ülkemizdeki sportif tesisleşme dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar, fazla ve mükemmel halde" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu çeşitli temaslarda bulunmak için Marmaris'e geldi. Marmaris Şehir Stadı'nı ziyaret eden Kasapoğlu'na AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, partililer ve vatandaşlar eşlik etti. Kasapoğlu Marmaris Stadı'nda yaptığı açıklamada "Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya çok önem veren bir isim. Son 17 yılda ülkemizdeki sportif tesisleşme dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar, fazla ve mükemmel halde. Marmaris Stadı ile ilgili durumu gözden geçirdik. Maalesef Marmaris'e yakışan bir tesis değil. İnşallah burayı en kısa sürede çok donanımlı hale getireceğiz. Serkan Başkanımla beraber, Marmaris'i bir spor şehri haline getirmek için çok güzel projelerimiz var. Yine Muğla özelinde Başkanımız Mehmet Nil beyle de hem ilçeler bazlı hem de büyükşehir bazlı, semt havuzlarından tutun da semt sahalarına kadar, hem sporu tabana yayacak, pek çok dönüşümü hep birlikte sağlayacak" dedi.

Kaynak: İHA