Yüz binlerce üniversite öğrencisinin eğitimleri boyunca devletten almaya hak kazandıkları burs ve kredi ücretleri bugün hesaplara yatmaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye ödenecek burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına bugün yatmaya başladığını müjdeledi.

YENİ YILIN İLK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIYOR

Buna göre, her ay lisans öğrencileri 650 lira, yüksek lisans öğrencileri bin 300 ödeme alacak.

Burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak, “2” olanlar 7 Ocak, “4” olanlar 8 Ocak, “6” olanlar 9 Ocak, “8” olanlar 10 Ocak’ta ödemelerini alabilecek.

Öğrenciler KYK burs ve kredilerini Ziraat kartlarıyla ATM'lerden çekebilir.

GEÇTİĞİMİZ YIL BURS VE KREDİLER NE KADARDI?

2020 yılında lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine ise bin 100 lira eğitim bursu veriliyordu.