Bakan Kasapoğlu: Eser, hizmet siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir eser, hizmet siyaseti felsefesiyle çalıştıklarını kaydederek, "O yüzdendir ki biz, bugün yaptığımızla yetinecek bir anlayışa sahip değiliz. Her geçen gün bir adım ileri gitme felsefesiyle taş üstüne taş koymaya, üretmeye, alın teri akıtmaya deva edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Yatırımları Protokolü imza törenine katılmak, bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla Malatya'ya gelen Kasapoğlu, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Malatya Valiliği'ni ziyaret etti. Ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kasapoğlu, Beydağı Tabiat Parkı'nda düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, ülkenin geleceğine hayırlı olacak çalışmaları gerçekleştirmenin onur ve heyecanını yaşadıklarını, Malatya'nın medeniyet şehri olduğunu, bakanlık olarak Malatya'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu, Malatya'nın ülkenin sanayisinde, entelektüel birikiminde, spor, sanat ve kültür hayatında ve her alanda sembol bir şehir olduğunu, Malatya'nın son 18 yılda ülkenin dört bir yanında olduğu gibi büyük bir değişim yaşadığını ve bunu hak ettiğini dile getirdi.

"YATIRIMLAR SADECE MALATYA İÇİN DEĞİL"

Malatya'da yapılacak olan yatırımların sadece Malatya için değil, ülke ve bölge için de önemli bir ivme kazandıracağını kaydeden Kapsaoğlu, şunları söyledi:

"Yarınların ilimde, kültürde, sanatta, sporda, sanayide öncü gençlerini, yarınların yıldızlarını, şampiyonlarını, bu şanlı bayrağı dünyanın dört bir tarafında dalgalandıracak yıldızları yetiştirme adına bu yatırımları sizlerle birlikte taçlandıracağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, iki yıl önce geçmiş olduğumuz bir sistem. Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın takibi ve ilgisi neticesinde ülkemizin başlamış olduğu yeni bir başlangıç, bir milat. Bu vesileyle kurumlar arası sinerjinin, bu manada yerel yönetimlerle birlikte oluşan güçlü işbirliğinin meyvelerini alıyoruz. Bu anlamda Malatya gönlümde ayrı bir yeri olan bir şehrimiz. Hiçbir zaman gündemimizden düşmedi. Malatya'da bu projeleri hep birlikte imzaya dökeceğiz ve en hızlı şekilde yarınlarımız için bu tesis ve yatırımları Malatya'mıza kazandıracağız. Tabii ki bu yatırımlar sadece Malatya'mız için değil, ülkemiz ve bölge için önemli bir ivmeyi de bizlere kazandırmış olacak. Bu yatırımların ölçeği gerçekten bölgesel anlamda çok güçlü bir temsili koyan bir ölçek. Gerek gençlik kampımızla bu bölgeye çok yakın bir yere inşa edeceğimiz gerekse Malatya'mızın dört bir yanında inşa edeceğimiz sahalarımız, salonlarımız, gençlik merkezlerimiz, havuzlarımızla birlikte voleyboluyla, basketboluyla bütün branşlarıyla spor geleceğimizi çok daha güçlü bir şekilde ortaya koyacağız."

"GENÇLERİMİZ BİZİM EN BÜYÜK UMUDUMUZ"

Türkiye'nin her zaman geleceğe, yarınlara olan iddiasını her alanda sürdürmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hedef ve iddialarını her geçen gün daha ileri koyma noktasında gayret gösterdiklerini ifade eden Kasapoğlu, "Bu davanın boynunu hiçbir zaman öne eğdirmeyen Malatya'yla da gurur duyuyoruz. Malatya'nın her zaman haktan, hukuktan, milli iradeden yana olan duruşu bizler için çok ama çok mühim. O yüzden gençlerimiz bizim en büyük umudumuz, varlığımız. Bu yapacağımız yatırımlar, bu ülkenin ve bu kutlu davanın yarınlara olan yürüyüşünde eminim ki çok ama çok önemli bir yer tutacaktır. Yüzme havuzlarımızı, tam olimpik yüzme havuzumuzun da inşaatı şehrin merkezinde devam ediyor. Onu da Ağustos ayı sonu itibariyle açmayı planlıyoruz. Yine gençlik merkezlerimiz, gençlerimizin kendilerini 7/24 geliştirebilecekleri, kendilerinin mekânı olan merkezlerimizi, ülkemizin dört bir yanında değerli gençlerimizi misafir edebileceğimiz gençlik kamplarımızı, 4 bin 444 seyirci kapasiteli spor salonumuzu ve yine jimnastik noktasında hem ulusal hem de uluslararası müsabakaların organizasyonlarını gerçekleştirebileceğimiz jimnastik salonunu, spor salonlarını, sentetik yüzeyli mahalli sahalarımızı, tesislerimizi, basketbol ve voleybol alanlarımızı, tenis kortlarımızı, bocce ve cirit sahamız, hokey salonumuzu Malatya'mıza armağan ediyoruz. Bu yatırımlar Malatya'mızın gençlerine ve kadınlarımıza emanet. Kadınlar bizim öncümüz. O yüzden bakanlı olarak "Sporun öncüsü kadınlar" diyoruz" şeklinde konuştu.

"ESER, HİZMET SİYASETİ FELSEFESİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bir eser, hizmet siyaseti felsefesiyle çalıştıklarını belirterek, "O yüzdendir ki biz bugün yaptığımızla yetinecek bir anlayışa sahip değiliz. Tıpkı Malatya insanının ruhunda olduğu gibi yine sizlerle birlikte omuz omuza, el ele vereceğiz ve her geçen gün bir adım ileri gitme felsefesiyle taş üstüne taş koymaya, üretmeye, alın teri akıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Kasapoğlu'na Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı tarafından hemşehrilik beratı takdim edildi. Daha sonra Malatya'daki gençlik ve spor yatırımlarının protokolleri imzalandı.

Bakan Kasapoğlu, Malatya'daki temasları kapsamında yapımı devam eden yurt ve sportif tesisleri inceledi.

Kaynak: DHA