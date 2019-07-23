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Bakan Kasapoğlu, EYOF’da madalya kazanan sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 15'incisi düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF 2019) ilk üç gününde 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazanan sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, EYOF’da madalya kazanan sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 15'incisi düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF 2019) ilk üç gününde 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazanan sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15'incisi düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 9 spor dalında 126 sporcuyla mücadele verdiğimiz 15. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde madalya kazanan milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı formayı üzerinde taşıyan tüm sporcularımızı kutluyor, müsabakaları devam eden sporcularımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: İHA

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