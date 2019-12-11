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  3. Bakan Kasapoğlu: “Galatasaray taraftarına yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum”

Bakan Kasapoğlu: “Galatasaray taraftarına yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray taraftarının Fransa'da yaşadığı saldırıyı kınadı.

Bakan Kasapoğlu: “Galatasaray taraftarına yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray taraftarının Fransa'da yaşadığı saldırıyı kınadı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Temsilcimiz Galatasaray Spor Kulübü'nü desteklemek için Paris'te bulunan vatandaşlarımıza yönelik, fair play ruhuna hiç yakışmayacak şekilde gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyorum. Paris Büyükelçimizle görüşmelerimizi yaptık. Gerekli bütün adımları ivedilikle atacağız."

Kaynak: İHA

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