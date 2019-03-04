Bakan Kasapoğlu genç sporcuları sevindirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak esnaf ve sporcularla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu'nun Ankara daveti genç sporcuları sevindirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Marmaris'teki spor tesislerinde inceleme yaptı. Genç sporcularla yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu sporculara milli takım forması sözü verdi ve Ankara'ya davet etti. Bakan Kasapoğlu, Marmaris'te Siteler ve Tepe mahallelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Marmarislilerin yoğun ilgi gösterdiği Bakan Kasapoğlu, kafelerde oturanlarla selamlaşarak vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Marmaris Tenis Akademisi'ni ziyaret eden Kasapoğlu, aralarında milli tenisçilerin de bulunduğu sporcularla konuştu. Genç sporcuların çalışmaları ile ilgili bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, akademideki çocukları Ankara'ya davet etti.

Bakan Kasapoğlu Mayıs ayında genç sporcuları Ankara'ya beklediğini belirterek, "Mayıs'ta sizi iki gün Ankara'da misafir edeyim. Anıtkabir'e, Meclis'e, Cumhurbaşkanlığı'na, müzelere gidelim" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gençlerle buluşması renkli anlara da sahne oldu. Kasapoğlu çocuklara Ankara'ya geldiklerinde Bakanlık'ta kendilerine kahvaltı mı öğle yemeği mi istediklerini sorunca çocuklardan ilginç cevaplar geldi. Bazı çocuklar kahvaltı isterken bazı çocuklar ise öğle yemeği istedi. Doğukan Özdemir isimli çocuk ise Bakan Kasapoğlu'ndan köfte istedi. O anlar renkli görüntüler oluşturdu. Bakan Kasapoğlu'nun Ankara davetine oldukça sevinen genç sporcular, Bakan Kasapoğlu'nun milli takım forması gönderme sözü ile ikinci bir mutluluk yaşadı. Ziyaretin ardından bazı spor alanlarında da incelemede bulunan Kasapoğlu, Marmaris Yat Limanı'nda yürüyerek vatandaşlarla sohbet etti.

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DHA