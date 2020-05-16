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  3. Bakan Kasapoğlu, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında gençlerle görüştü!

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında gençlerle görüştü!

15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden temsilci gençler ile video konferans aracılığıyla görüşme sağlandı.

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16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:03

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