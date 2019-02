Bakan Kasapoğlu: Hatay Stadı bu yıl tamamlanacak

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 25 bin kişi kapasiteli Yeni Hatay Stadı ve 3 bin 500 kişi kapasiteli Kapalı Spor Salonu'nun bu yıl tamamlanarak Hatayspor ve Hataylıların hizmetine sunulacağını söyledi.

Bir dizi incelemede bulunmak üzere Hatay'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yapımı devam eden 25 bin kişi kapasiteli Hatay Stadı ve 3 bin 500 kişi kapasiteli Kapalı Spor Salonu inşaatlarını inceledi.

Hatayspor tesislerine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından stat ve kapalı spor salonu inşaatında incelemelerde bulunan Kasapoğlu, yüklenici firma temsilcilerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Amacımız; Hatayımızı sporda ve gençlik alanında çok daha yukarılara taşımak. Bu vesileyle 2002 yılından beri Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spora çok ciddi yatırımlar gerçekleştirildi. Hatay Stadı inşaatı da bizim devam eden inşaatlarımızdan biri. Bunun da müjdesini sevinçle size ifade edebilirim, bu yıl içerisinde Hatay Stadı'nı tamamlayarak Hatayspor'un, Hatay'daki spor camiamızın kullanımına açacağız. Antrenman salonlarını da burada gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yaşayan bir stat olmasını temenni ediyoruz. Halkımızın her daim kullanabileceği, gelebileceği, sadece maç günlerinde değil, her zaman kullanılabilecek bir stat olmasına yönelik de projelerimiz var. Amacımız tüm tesislerimizin 7/24 açık olması. Bu anlamda ülke genelinde pek çok yerde tesislerimizin 7/24 açık olmasına yönelik projelerimiz var. Bununla birlikte gençlik merkezlerimizin de halkımızın gençlerimizin hizmetine 7/24 açık olmasına yönelik çalışmalarımız var, hızla devam ediyor. Halkımıza sporu her daim erişebilir kılmak adına tüm enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz. Şu müjdeyi de paylaşmak istiyorum, 3 bin 500 kişilik olarak planladığımız spor salonu da pek çok açıdan tamamlandı. İnşaatın hızlandırılması talimatını verdik, bu yıl içerisinde onu da sporcularımızın, gençlerimizin ve Hatay halkımızın hizmetine açacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Daha sonra Antakya Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Kasapoğlu, kendisini karşılayan Mehteran takımıyla marş, gençlerle türkü söyledi ve gençlik merkezlerinde üretilerek halka dağıtılan doğa dostu çantaların hazırlandığı atölyede dikiş makinesinin başına geçti. Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezi ziyaretinin ardından Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde programına devam etti.

