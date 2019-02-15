Bakan Kasapoğlu: "İskenderun bizim için çok önemli"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "İskenderun Teknik Üniversitesi bünyesinde bir gençlik kampını açma kararı aldık ve bunu kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Hatay ziyaretlerinin son durağında İskenderun'a uğradı. Burada kapalı tribünü planlı olarak yıkılan 5 Temmuz Stadyumu'nda incelemelerde bulunan Kasapoğlu, kendisinden saha ve ışıklandırma isteyen sporcularla da görüştü.

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden ve Belediye Başkanı Seyfi Dingil'den stadın durumu ile ilgili bilgi alan Bakan Kasapoğlu, detaylı incelemeden sonra gerekli adımları atabileceklerini söyledi. İskenderun Teknik Üniversitesini de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu'na İSTE Rektörü Prof Dr Türkay Dereli, üniversitenin yerleşkesi ile ilgili maket üzerinde bilgilendirmede bulundu. İskenderun'a yapılmak istenilen on bin kişilik stadyumun İSTE yerleşkesi içinde yapılmasının görüşüldüğü ziyarette, üniversite yerleşkesi içerisine bir gençlik merkezi yapabileceklerinin sözünü veren Bakan Kasapoğlu, ziyaret sonunda üniversiteli öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İskenderun'un kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, yapılacak yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. Kasapoğlu, "Hem bakanlık olarak hem İskenderun Belediyesi olarak çok güzel projeler planladık. Gerek ülke genelinde gerek ise Hatay yüzme projelerini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda İskenderun'da mevcut havuzlarımızın rehabilitasyonun yanında İskenderun'da bir mahalleye butik bir havuz inşa edeceğiz. Bunun yanında İskenderun'un değişik mahallelerine semt sahalarını yapmak için yöneticilerimizle karar aldık ve bunu paylaşmak istedik. Bakanlığımızın İskenderun'la ilgili projeleri devam edecek. Gençlerimiz için İskenderun Teknik Üniversitesi bünyesinde bir gençlik kampını açma kararı aldık ve bunu kısa sürede hayata geçireceğiz. Bakanlık olarak İskenderun'un komple analizini yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA