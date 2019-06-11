Bakan Kasapoğlu, İzlandalı spor bakanıyla buluştu
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir ile bir araya...
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir ile bir araya geldi.
Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı çirkin davranışın ardından programında olmamasına rağmen millilere destek vermek için bu ülkeye gitmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de Kasapoğlu, Lilja Dögg Alfreosdottir ile A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı otelde bir görüşme gerçekleştirdi.
DHA
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