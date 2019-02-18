Bakan Kasapoğlu: İzmir için güzel projelerimiz var (2)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir ziyaretinde, "31 Mart akşamı AK Parti bayrağını İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Konak Belediyesi'ne, Karabağlar'a ve diğer belediyelere diktiğimiz an İzmir'in kurtulma zamanıdır" dedi.

Ziyareti kapsamında Hilal Mahallesi'nde Roman vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, davul ve zurna eşliğinde, "Tepecikli kadınlardan Kasımpaşalıya selamlar" yazılı pankartla karşılandı. Bir vatandaşın efe başlığı taktığı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, bunu Bakan Kasapoğlu'nun başına taktı.

Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Zeybekci ile sabah kentin sorunlarını konuştuklarını, kentin bundan sonra AK Parti belediyeleri gibi hizmet alacağına inandığını belirterek, "Yeter ki İzmir'in bu makus talihine son verin. İzmir'i sefaletten kurtarın. 31 Mart akşamı AK Parti bayrağını İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Konak Belediyesi'ne, Karabağlar'a ve diğer belediyelere diktiğimiz zaman İzmir'in kurtulma zamanıdır" dedi. Kasapoğlu, mahallede faaliyet gösteren ancak kapanan Hür Adaletspor ve Hücumspor'u tekrar açacaklarını, mevcut futbol sahasını yenileyeceklerini ve en kısa zamanda bir gençlik merkezi açacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Mart 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildiğini hatırlatan Kasapoğlu, "İstanbul'u teslim aldığında çöp, çamur, çukur, trafik, hava kirliliği başta olmak üzere İstanbul'un pek çok derdi vardı. Cumhurbaşkanımız başladı hizmet etmeye, kendisine 5 yılını tamamlamaya bile fırsat vermediler. 4.5 senede İstanbul'u baştan sonra imar etti. Bir şiiri gerekçe gösterdiler, hapse gönderdiler. O, "Bu şarkı, burada bitmez" dedi. Sizler de o şarkıyı orada bitirmediniz" diye konuştu. Kasapoğlu, "İnşallah İzmir'i AK belediyecilikle tanıştıralım, emin ellere teslim edelim. İnşallah o gece zeybek oynama vaktidir. Zeybekci başkanımızla" dedi.

ZEYBEKCİ: İZMİR'İ SİZ KURTARACAKSINIZ

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'i yönetmeye ve hükmetmeye talip olmadıklarını, amaçlarının kente hizmet etmek olduğunu söyledi. "İzmir artık patinaj yapmaktan, geri kaymaktan kurtulacak mı" diye soran Zeybekci, "Allah'ın izniyle, "O sene, bu sene" diyoruz. "O sene bu sene" inşallah. İzmir bu değişimi birlikte yaşayacak. Bazı yerlerde kardeşlerimiz bize bağırıyor, diyorlar ki "Kurtar İzmir'i'. Ben diyorum ki, "Hayır, İzmir'i siz kurtaracaksınız, biz hizmetkar olacağız" dedi. Zeybekci, 31 Mart akşamına kadar zeybek oynamayacaklarını belirterek, "O gün bir oynayacağız ki birilerinin rüyalarına girecek inşallah" diye konuştu. Etkinliğe, AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan, Cemal Bekle ile AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu da katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan Kasapoğlu'nun Hilal Mahallesi'nde karşılanması

- Bakan Kasapoğlu'nun konuşması

- AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin konuşması

DHA