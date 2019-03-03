Bakan Kasapoğlu, Marmaris'te sporcularla sohbet etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Marmaris sahilinde halkla kahvaltı yaptı. Kasapoğlu, ardından bir tenis akademisine geçerek burada sporcularla sohbet etti, spor salonu yapılması planlanan bir arayi gezdi ve Yat Limanı'nda dolaşıp, halkı selamladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün, akşam saatlerinde, bir otelde düzenlenen spor projeleri tanıtımı toplantısına katıldı. Geceyi Marmaris'te geçiren Kasapoğlu, bugün saat 11.00'de Uzunyalı Mevkisi'nde sahilde Marmarisliler ile bir araya gelip, kahvaltı yaptı. Bakan Kasapoğlu'na AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen de eşlik etti. Kahvaltının ardından Kasapoğlu ve beraberindekiler Orhan Amiral Spor Salonu'na geçti. Bakan Kasapoğlu burada, bir tenis akademisinin öğrencileri ve Tenis Milli Takım Antrenörü ve Koordinatörü Hakan Doler, tarafından karşılandı. Küçük ve genç tenisçilerle bir süre sohbet eden Kasapoğlu, tek tek isimlerini sorup, tokalaştı. Tenis kursları hakkında çocuklardan bilgi alan Kasapoğlu, tuttukları futbol takımı ve en çok sevdikleri yemekleri de sordu. Kasapoğlu, mayıs ayında Ankara'ya davet ettiği küçük tenisçilerle Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve müzeleri gezme kararı aldı. 20 dakika sohbet sonrası çocuklarla vedalaşan Kasapoğlu, onlara birer Milli Takım Forması gönderme sözü de verdi.

PROJE İSTEDİ

Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, daha sonra 500 metre mesafedeki Marmaris Belediyesi'ne ait bir arazide inceleme yaptı. Arazi hakkında bilgi alan Kasapoğlu, buraya otoparklı çok kapsamlı uluslararası bir spor salonu yapılması için projenin gönderilmesini istedi. Bunun üzerine AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, projenin hazır olduğunu seçim sonrası ziyaretinde, Bakanlığa ileteceğini söyledi. Bakan ve beraberindekiler, arazi incelemesinin ardından Yat Limanı'nda dolaşıp, halkı selamladı. Bakanı karşılarında görünce şaşıran vatandaşlar beraber fotoğraf çektirdi. Yürüyüş sonunda Bakan Kasapoğlu, kendisini takip eden medya mensuplarıyla birlikte Azmak Deresi Köprüsü'nde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra İstanbul'a gitmek üzere Dalaman Havalimanı'na hareket etti.

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DHA