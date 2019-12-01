Bakan Kasapoğlu, milli atlet Kaan Kigen Özbilen’i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valencia maratonunda Avrupa rekoru kıran milli sporcu Kaan Kigen Özbilen'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'nın Valencia kentinde yapılan altın etiketli maratonda Avrupa rekoru kıran milli sporcu Kaan Kigen Özbilen'i kutladı.

Eski Avrupa Kros şampiyonu milli atlet Kaan Kigen Özbilen, İspanya'nın Valencia kentinde yapılan altın etiketli maratonda Avrupa rekorunu kırdı. 33 yaşındaki Özbilen, maratonu 2:04:16'lık dereceyle tamamlayarak Mo Farah'ın 2:05:11'lik Avrupa maraton rekorunu yaklaşık bir dakika geliştirdi.

Bakan'dan Tebrik Mesajı

Bakan Kasapoğlu, Avrupa rekoru kıran milli sporcu için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İspanya'da düzenlenen Valencia Maratonu'nda ülkemizi başarıyla temsil ederek Avrupa rekorunu kıran Kaan Kigen Özbilen'i tebrik ediyorum. Milli sporcumuz, Türk sporunun yükselen başarısını uluslararası arenada bir kez daha göstererek göğsümüzü kabarttı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA