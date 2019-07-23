Bakan Kasapoğlu Milli Atlet Yasin Süzen’i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre erkeklerde altın madalya alan Yasin Süzen'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'nın Bochum kentinde düzenlenen 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre erkeklerde altın madalya alan milli atlet Yasin Süzen için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'nın Bochum kentinde düzenlenen 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre erkeklerde altın madalya alan Yasin Süzen kardeşimi canı gönülden tebrik ederim. 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda dünya rekoru kırarak şampiyon olan ve bu başarısını Almanya'da da sürdüren milli atletimizin kariyerinin devamında daima kürsünün ilk sırasında yer alacağına yürekten inanıyor, bu önemli başarıda emeği geçen tüm antrenör ve yöneticileri tebrik ediyorum."

Kaynak: İHA