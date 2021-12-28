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  3. Bakan Kasapoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Öğrencilere toplamda bin 950 TL burs!

Bakan Kasapoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Öğrencilere toplamda bin 950 TL burs!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk defa burs alacak öğrencilerin toplamda bin 950 TL olan 3 aylık ödemelerinin bu gece hesaplara yatacağı müjdesini sosyal medya hesabından verdi.

Bakan Kasapoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Öğrencilere toplamda bin 950 TL burs!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından ilk defa burs alacak öğrencilere toplamda bin 950 TL olan ekim, kasım ve aralık aylarının ödemelerinin bu gece hesaplara yatacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! öğrencilere burs müjdesi! Öğrencilere toplamda bin 950 TL burs!

"ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIMIZA MÜJDE"

Bakan Kasapoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlk defa GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrenci arkadaşlarımıza müjde!

Bakan Kasapoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! öğrencilere burs müjdesi! Öğrencilere toplamda bin 950 TL burs!

"BU GECE İTİBARIYLA HESAPLARINIZDA OLACAK"

Ekim, kasım ve aralık ayı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak. Tüm gençlerimize hayırlı olsun."

Bakan Kasapoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! öğrencilere burs müjdesi! Öğrencilere toplamda bin 950 TL burs!

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