Bakan Kasapoğlu Pendik’te gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Pendik Belediyesi Gençlik Kampı'nda gençlerle bir araya geldi, sorunlarını dinledi.

Bakan Kasapoğlu burada yaptığı açıklamada, Pendik'in İstanbul'un önemli bir ilçesi olduğuna işaret ederek, kampta bulunan gençlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Gençlere öğrenmenin önemini anlatan Bakan Kasapoğlu, "Bizim anlayışımızda, bizim inancımızda, "öğrencilik beşikten mezara kadar." Her gün yeni bir şey öğreneceğiz. Belki bu örgün bir eğitim sistemiyle olacak, belki kendi gayretlerimizle olacak ama öğrenmeye devam etmemiz lazım. Çünkü insanı diğer canlılardan ayıran, mesafe katetmesi, ilerlemesi, kazanımlarda bulunması" diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Ne diyor peygamber efendimiz hadisi şerifinde? "İki günü eşit olan ziyandadır'. O yüzden bizler kutlu bir davanın erleri olarak, bu misyonun temsilcileri olarak, her gün daha ileri gitme zorunluluğundayız. Bu bir tercih değil, bu bir mesuliyet, bir yükümlülük, bir görev. O anlamda kendimizi ne kadar geliştirirsek evvela kendimize, sonra diğer insanlara o kadar faydalı oluruz. Hadiste ne diyor? "İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır." Bizim inancımızın, kültürümüzün, medeniyetimizin temel amacı bu. Görüyorsunuz ecdadımız yaptırdığı hanlar, çeşmeler, kervansaraylar hep kutlu bir amaca hizmet eder nitelikte. O anlamda ben, siz değerli gençlerimizin, yarınların yöneticileri olarak, her şeyden evvel anneleri, babaları olarak, çok daha güçlü bir şekilde yarınlara kendinizi hazırlama arzusu ve gayreti içinde olduğunuza inanıyorum. Bizler de hükümet olarak, devlet olarak, devletin kurumları olarak, her şeyden evvel sizlerin kardeşi, ağabeyleri olarak sizler için her türlü imkanı hazırlamakta ve bunlar için gece gündüz çaba sarf etmekte kendimizi mükellef addediyoruz."

"Tüm imkanlarımızla gençlerimizin hizmetindeyiz"

Bakan Kasapoğlu, Pendik Belediyesi Gençlik Kampı'nın yapımında emeğe geçenlere teşekkür ederek, Bakanlık olarak bu tür imkanları desteklediklerini vurguladı. Bakanlığına bağlı gençlik kampları hakkında bilgi veren Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın 38 adet gençlik kampı var. Bu sayıyı önümüzdeki günlerde daha da artıracağız. Ülke genelinde, yerel yönetimlerimizin de katkısıyla çok daha müşterek faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Bunun yanında biliyorsunuz gençlik merkezlerimiz var. İnşallah en kısa sürede Pendik'e de bir gençlik merkezi açılması için çalışma yapacağız. Gençlikle ilgili 3 temel alanda; öğrenci yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz ve gençlik kamplarımızla gençlerimizin hizmetindeyiz. Bu manada yaklaşık 5 milyon gencimize dokunuyoruz. Bizim amacımız tüm gençlerimize dokunmak. İşte bizim derdimiz de bu. Ben sizlerin bu derdi, bu heyecanı, bu hassasiyeti bizlerle gönülden bir şekilde paylaştığınıza inanıyorum. İşte bu dert, cumhurbaşkanımızı yıllar önce siyaset yollarına düşüren dert. Bu dert bizi aynı müşterekte, aynı çatı altında, yine bu camia çatısı altında birleştiren dert. İşte bu dert, bu millete, bu medeniyete, bu inanca hizmetin nasıl daha güzellikle yapılabileceğini, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu kutlu coğrafyanın muhterem aziz insanlarına hizmet etme derdidir."

Bakan Kasapoğlu, amaçlarının İstanbul genelinde de Türkiye genelinde de insanımızın, gencimizin, yaşlımızın, engellimizin, kısaca bütün vatandaşların refahını sağlamak, mutluluğuna vesile olmak olduğunu dile getirdi.

"İstanbul sıradan bir şehir değil"

Doğma büyüme İstanbul Fatihli olduğunu anlatan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendimi hatırladığım 80'li yılların başından itibaren İstanbul'un durumunu bilirim. Cumhurbaşkanımız İstanbul'a belediye başkanı olduğunda, belki pek çoğunuz hayatta değildi. Çoğunluğunuz 1994'ten sonra doğdunuz. O yüzden maalesef gençlerimizin bir kısmına bizim kendimizi anlatamamamızın, belki aynı noktada bazı duyguları paylaşamıyor olmamızın sebeplerinden biri bu. Çünkü 1994 yılı öncesi İstanbul'u, 2002 öncesi Türkiye'yi gençlerimiz yeteri kadar bilmiyorlar. O anlamda da haklılar. Ben gençlerimizi bu noktada suçlamıyorum ama bunu anlatmak, aktarmak bizlerin vazifesi. Zira hakikaten önümüzdeki hafta İstanbul'un seçimi çok önemli. Ne için önemli? Çünkü, İstanbul sıradan bir şehir değil. İstanbul, hakikaten bir dünya şehri. İstanbul'un temsil ettiği misyon, İstanbullunun temsil ettiği misyon, bu anlamda çok önemli. O yüzdendir ki bizim İstanbul'da en çok sahip çıkmamız gerekenlerin, genç arkadaşlarımız olduğuna inanıyorum. Çünkü İstanbul'u yarın biz gençlerimize emanet edeceğiz ve bu emaneti, onların nasıl devraldığı ve yarınlara nasıl taşıyacağı çok önemli."

Hafta sonu yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Bu manada iki tane cv var önümüzde. Birisi CHP'nin adayı, birisi Binali Yıldırım Bey" diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da 1976 yılından beri yaşayan ama 1980'li yıllardan itibaren de İstanbul'u bilen biri olduğunu dile getirerek, "Bakın arkadaşlar, ben İstanbul'da insanların en merkezi yerlerde, bırakın içme suyunu, kullanmak için su tankerlerini günlerce bekleyip bir bidon su doldurmanın ne kadar meşakkatli ve özel olduğunu çok iyi biliyorum. İstanbul'da havanın kirliliğinden gazetelerin kuponla maske dağıttıklarını çok iyi biliyorum. İstanbul'da metro ağını hepimiz kullanıyoruz. 1994 yılındaki 25 kilometrelik metro hattı şu an 370 kilometre. İstanbul'un hava kirliliği durumunu, İstanbul'un ulaşım durumunu, İstanbul'un çöp dağlarını çok iyi hatırlıyorum" şeklinde konuştu. Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1993 yılının yaz aylarıydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'di. İstanbul'da belediye temizlik işçileri greve gittiler ve her yer çöp dağlarıydı. Belediye o süreçte çöpleri temizleyemediği için çöplerin üzerine kireç döküyordu ki mikrop ve koku yayılmasın. Çöplere karşı çözümü buydu. Hamdolsun nereden nerelere geldik. Çöplerin ayrıştırılmasından tutun, çöpten enerji üretimine kadar geldik. Cumhurbaşkanımızın o zaman başlattığı projeler sayesinde İstanbul'un 40 yıl yetecek kadar suyu var. Her şeyden ötesi ulaşım. Siz, İstanbul'un belediye otobüslerine binmek için vatandaşın saatlerce beklediği günleri bilmezsiniz. Şimdi İstanbul, Marmaray ile tanıştı. Avrasya Tüneli ve onun yanında Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Bakın yeni havalimanını saymıyorum, o zaten dünyanın bir numarası. Marmaray, Avrasya Tüneli, Üçüncü Köprü gibi 3 temel eser İstanbul'a kazandırıldı. Pek çok eserde Ulaştırma Bakanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış Sayın Binali Yıldırım'ın imzası var. Binali Yıldırım'ın, Millet İttifakı'nın adayı ile kıyaslanmasının dahi mümkün olmadığına inanıyorum. İnşallah siz gençlerimizin öncülüğünde, güzel İstanbul'a 5 yıllık hizmet için Binali Yıldırım'a görev verilecektir. Oy kullanılması kadar sandıklara sahip çıkılması da önemli. İnşallah bunu da teşkilatlarımız çok güçlü bir şekilde sandıklara sahip çıkarak ortaya koyacaktır."

AK Parti hükümetlerinin gençlere verdiği önemi vurgulayan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin, dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerinden biri olduğunu hatırlattı.

"Güçlü aileyi yücelterek toplumu daha yukarılara taşımamız gerekiyor"

Bakan Kasapoğlu, ailenin çok önemli bir kavram olduğuna dikkat çekerek, "Siz gençler, yarının anne, baba adayları olarak kendinizi çok iyi yetiştirmeniz lazım. Çünkü güçlü anne, baba ve aile toplumun temeli demek. Güçlü aileyi yücelterek toplumu daha yukarılara taşımamız gerekiyor" dedi.

Bakan olarak gençlerden kendilerini çok iyi yetiştirmelerini, okul hayatına önem vermelerini ve çok kitap okumalarını isteyen Bakan Kasapoğlu, "İnternetin sizleri sanal dünyanın tuzaklarına düşürmesine izin vermeyin. İnternetin nimetlerinden yararlanacağız tabi ki ama kitap okumayı asla ihmal etmeyeceğiz" diye konuştu.

Kendisinin kitap okumayı çok sevdiğini ve çok da okuduğunu, gelen her misafirine kitap hediye ettiğini ve talep eden herkese de kitap gönderdiğini anlatan Bakan Kasapoğlu, gençlere kitap hediye etti.

"Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin bakanlığı"

"Gençlik ve Spor Bakanlığı sizin bakanlığınız" diye gençlere seslenen Bakan Kasapoğlu, "Sizlere hem bakanlığımızın hem de bizim gönül kapımız açık. Bu kitapları okuyun, bana adresinizi gönderin, ben sizlere yeni kitaplar göndereceğim" dedi.

Bakan Kasapoğlu, bedenin gelişimi ve sağlığın en önemli anahtarlarından bir tanesinin de spor yapmak olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Spor yapan bir toplum değiliz, bunun çeşitli gerekleri var. Bir takım bilimsel raporlar da var elimizde. Biz sizlerle beraber tüm bahaneleri bertaraf edeceğiz. Çünkü spor yapmak için yeteri kadar tesisimiz var artık. Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımız spor geçmişi olan bir lider. O yüzden son 17 yılda Türkiye'nin gerçekleştirdiği spor yatırımının dünyada örneği yok. En yeni tesisler bizde. Bakıyorsunuz stadyumlar, spor salonları, tenis kortları, havuzlar Bakıyorsunuz her şey var. Ancak bakıyorsunuz, vatandaşlarımız gerektiği kadar bu tesisleri kullanmıyor. Siz gençler, yarınlar için de bugünler için de ümidimizsiniz. Bu sorunu da sizlerle beraber çözeceğiz. Sağlığın anahtarı spor, kötü alışkanlıkları engellemenin birinci anahtarı spordur. Bağımlılıkları engellemenin en büyük yollarından biri spordur. Toplumda birliği, beraberliği, kardeşliği tesis etmenin en önemli yollarından biri de spordur. O yüzden sizden ricam, tesisleri kullanın. Varsa eksik inşa etmeye hazırız."

"Güçlü bir gençlik istiyoruz"

Bakan Kasapoğlu, gençlerle her ortamda bir arada olmak istediğini vurgulayarak, "Sizlerden alacağımız enerji, sizlerin anlatacağı bazen öneri, bazen eleştirileriniz çok önemli. Sizlerin yol arkadaşlığınızda, rehberliğinde inşallah bu kutlu yürüyüşe devam edeceğiz" diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah 23 Haziran ve sonrasında sizlerin desteği ve kararlılığıyla yürüyeceğiz. Biz; öncü bir gençlik istiyoruz. Lider ruhlu bir gençlik istiyoruz. Sorgulayan, analiz eden, okuyan, yazan, sporda, sanatta, edebiyatta güçlü bir gençlik istiyoruz. Buna da inanıyoruz. Allah'ın izniyle bizim medeniyetimizde inancımızda bunlar var. Her geçen gün bayrağı ileri taşıyacağız. Sadece bu ülkenin insanı için değil, biz tüm dünyanın mazlumlarına umut olmuş ve bunu her zaman yerine getirmiş bir ecdadın torunlarıyız. Siz değerli gençlerimizde çok daha aydınlık yarınları görüyoruz sizlere inanıyoruz, güveniyoruz."

