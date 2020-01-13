Bakan Kasapoğlu: Rekabet olacak ancak sahada

Nihat Özdemir: Kulüplerin yeni yasaya ihtiyacı var

Mehmet Sepil: Çalıştay doğru bir zamanda yapılıyor

Şenol Güneş: Sadece spor değil Türkiye'nin genel konuları için birlikteyiz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve spor kulüpleri ile federasyonları çalıştayın öğle arasında, katılımcılarla beraber basın mensuplarına açıklamada bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporda rekabetin sadece sahada olması gerektiğini ifade ederek, "Elbette rekabet olacak ama rekabet sadece sahada olacak. Sahanın haricinde de ülkemiz adına, milletimiz ve insanlık adına neler ortaya koyabiliriz; sporun birleştirici, kaynaştırıcı, rehabilite eden dönüştüren ruhunu nasıl ortaya daha güçlü bir şekilde çıkarırız, bunun gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, kulüp başkanları, Kulüpler Birliği Vakfı ve spor camiasının bu işe gönül vermiş mensuplarının çalıştaya katıldığını ifade ederek, "5 gün boyunca dertlerimizi, sıkıntılarımızı masaya yatıracağımız gibi bundan sonraki yol haritamızı da belirleme noktasında önemli fikirleri ortaya koyacağız. Hep birlikte geleceğimizi şekillendirecek politikalarımızı tartışacağız. Gazi Meclis'imizin bu konuda çalışmaları var. Onlara her türlü bilgiyi, detayı veriyi sağlama noktasında da çalışmalarımız olacak. Bu konuda da inşallah gerek kulüplerimizle gerek Federasyon'umuzla gerek yöneticilerimiz ve konuların uzmanlarıyla tüm yönleriyle tüm meseleleri tartışacağız, konuşacağız" şeklinde konuştu.

NİHAT ÖZDEMİR: KULÜPLERİN YENİ YASAYA İHTİYACI VAR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de, "Çalıştay, ihtiyaçlarımızın neler olduğunu tespit noktasında çok önemli bir tarihe rastladı. Süper Lig takımlarının yanı sıra 1, 2 ve 3'üncü Lig takımlarının kulüp başkanları ve yönetimleri çalıştaya katıldı. İki gün futbolu diğer 3 gün de genel olarak sporu tartışacaklar" dedi.

Özdemir, bu sene, spor kulüplerinin mali kriterleri konusunda önemli adımlar attıklarını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı; "Bunlarla ilgili çalışmalarımız şu anda sürüyor. Bizim için daha önemlisi olan, spor kulüplerimizin yeni bir yasaya ihtiyacı olduğu apaçık ortada. Burada bunları tartışacağız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'mize, önümüzdeki günlerde çıkması beklenen yasayla ilgili önemli dokümanları kendilerine sunmuş olacağız."

MEHMET SEPİL: ÇALIŞTAY DOĞRU BİR ZAMANDA YAPILIYOR

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ise, Türk futbolunun ortak bir akla ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Hakikaten çok zamanlı bir şekilde düzenlenen bu toplantıda, Türk futbolunda özellikle artık çözülmesi gereken sorunların samimiyetle, açıklıkla masaya yatırılması gerekiyordu. Bu çalıştay çok doğru bir zamanda yapılıyor. Bu çalışmaların sonunda artık ortak paydada birleşip Türk futbolu için neyin nasıl yapılacağının yeni bir yasayla düzenlenmesinin çok önemli. Biz kulüpler olarak bunu tamamen destekliyoruz. Bunun için de hemen hemen tüm kulüp başkanlarımız bu toplantıya katıldılar" ifadesini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ: SADECE SPOR DEĞİL TÜRKİYE'NİN GENEL KONULARI İÇİN BİRLİKTEYİZ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ise sorunların ortak olduğunu dile getirerek, "Sadece spor ve futbol için değil Türkiye'nin genel konuları için de birlikteyiz. Çünkü çocuklarımızı, geleceğimizi ilgilendiren konular da burada konuşulmaya başlandı. "Burada Spor Bakanlığı'mıza, Federasyon'umuza, spor kulüplerine çok iş düşüyor. Özellikle bizlere çok iş düşüyor. Ben bir futbol adamı olarak ülkemizde gelinen noktayı çok önemsiyorum. Artık doğaçlama yaptığımız işleri büyük belli plan, proje içerisinde akıl koyarak, vizyon koyarak yapmak durumundayız. Evet yine aklımda sorular ve sorunlar var ama çözümlerin de olabileceğini düşünüyorum. Dinlediğimizde de onu görüyoruz, çok güzel projeler var tabii sabra ve çalışmaya ihtiyaç var. Umarım ki bu başlangıç sürdürülebilir hale getirilir. O zaman da bu işler çözümlenir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları

-Nihat Özdemir'in açıklamaları

-Mehmet Sepil'in açıklamaları

-Şenol Güneş'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA