Bakan Kasapoğlu şampiyon sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda, 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya alan sporcuları kutladı.

Türkiye, Finlandiya Tampere'de 25-28 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenen 2019 yılı Down Sendrom Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazarak tarihi bir rekora imza attı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu önemli başarıya imza atan sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 28 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli sporcularımızı kutluyorum. Şampiyonada gülle atmada dünya rekoru kırarak şampiyon olan Ali Topaloğlu'nun başarısı bizleri ayrıca gururlandırdı. Gençlerimizin gösterdikleri bu büyük başarıdan dolayı kendilerine teşekkür ediyor ve spor yaşamları boyunca başarılar diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA