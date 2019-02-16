Bakan Kasapoğlu: "Türkiye son yıllarda çok badireler atlattı"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye son yıllarda çok badireler atlattı. Biz bu badirelere Cumhurbaşkanımızın ferasetli, onurlu dik duruşu sayesinde meydan okuduk" dedi.

Kilis'te Kent Ormanı Toplu konutlarının temel atma töreninde bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin daha donanımlı yetişebilmesi için bakanlığın tüm imkanlarını gençlerimize sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bakan Kasapoğlu, tarihten beri çok onurlu bir coğrafyaya sahip olan Kilis'in bugün de ensar şehir özelliğiyle öne çıktığını belirterek, "Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın zordur. Siz Kilisliler de coğrafi olarak bunu en iyi bilenlerdensiniz. Medine'ye benzer bir şehir, Medine ile aynı misyonu paylaşmak da ayrıca onurdur. Gelecek yüzyıllar Kilislinin gösterdiği onur, genç kuşaklara aktarılacaktır. Bu herkese nasip olmaz. Gerçekten son 3-4 yıldır Kilis bunu çok güzel başarıyor. Bizim vazifemiz de sizlerin yanında olmak ama bizim yaptıklarımız sizin yaptıklarınız yanında hiçbir şeydir. Kilis'in her zaman gündemlerinde olduğunu anlatarak kent yöneticilerinin de sık sık bakanlığa gelerek yapılması gerekenleri gündeme getirdiler" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, çok ciddi yatırımlarla Kilislilerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydederek, "Bizim ümidimiz gençlerimiz. Kilis'teki gençler de sadece Kilis'in değil tüm insanlığın umududur. Biz gençlerimizin daha donanımlı yetişebilmesi için Bakanlığımın tüm imkanlarını gençlerimize sunmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte kentteki yatırımlarını da hızla artıracağız. Kilis'in pek çok alanda devletimiz tarafından bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da desteklerini sürdürecektir. Türkiye'nin önemli süreçlerden geçiyor. Türkiye son yıllarda çok badireler atlattı. Biz bu badirelere Cumhurbaşkanımızın ferasetli, onurlu dik duruşu sayesinde meydan okuduk. Bu meydan okumada Kilis halkının gerçekten hem 15 Temmuz sürecinde hem de diğer süreçlerde yanımızda durduğu tarihin sayfalarında her zaman olacak. Bugün temelini atacağımız tesis de bizi finans oyunlarıyla diz çöktürmeye çalışanlara bir mesaj olacak. Bu ülkeyi pek çok konuda test etmeye çalıştılar. En son Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin açıklamasından sonra birtakım döviz oyunlarıyla, spekülasyonlarla diz çöktürmeye çalıştılar. Ama elhamdülillah bu badireleri tek tek atlattık, atlatıyoruz. Bugün temelini atacağımız tesis de bu oyunları hayata geçirenlere mesajdır, meydan okumadır" diye konuştu.

Kent Ormanı evlerini yaptıran Artı firması yönetim kurulu Başkanı Tahsin Pamukoğlu, Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Mustafa Hilmi Dülger de birer konuşma yaptı. Yapılan konuşmalardan sonra Kilis Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi, Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Mustafa Hilmi Dülger ile butona basarak tesisin temelini attı.

Kaynak: İHA