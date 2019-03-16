Bakan Kasapoğlu: “Türkiye’de spor tesisleşmesi, Avrupa ve dünyanın ilerisinde”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Son 17 yıl içerisinde Türkiye'de gerçekleştirilen spor tesisleşmesi, Avrupa'da ve dünyada pek çok ülkenin ilerisinde. En genç spor tesisleri, en kaliteli spor tesisleri Türkiye'de" dedi.

Bir dizi etkinlik için Yozgat'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse'nin proje tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 17 yıl içerisinde Türkiye'de sportif tesisleşmenin arttığını söyledi.

"Sporu yaygınlaştırmak için tesisleşmenin önemini biliyoruz"

Bakan Kasapoğlu, "Spor gerçekten önemli. Çünkü spor yapan her şeyde önce sağlıklı oluyor. Sağlığımızı korumanın devam ettirmenin yollarından biri de spor yapmaktır. Sporu yaygınlaştıracağız. Bunu yaygınlaştırmak içinde sportif tesisleşmenin önemini biliyoruz. Son 17 yıl içerisinde Türkiye'de gerçekleştirilen spor tesisleşmesi, Avrupa'da ve Dünya da pek çok ülkenin ilerisinde. En genç spor tesisleri, en kaliteli spor tesisleri Türkiye'de. Bundan sonra tesisleri iyice yaygınlaştırmanın dışında bunları sizlerle, gençlerimizle, kadınlarımızla beyefendilerle nasıl daha çok doldururuz nasıl daha çok kullanırız ve buralardan nasıl daha başarılı sporcular çıkarırız onun gayreti içerisinde olacağız. Bunun çalışması içerisinde olacağız" dedi.

"Hain terör olayını şiddetle kınıyorum"

Yeni Zelenda'da yaşanan terörist saldırıyı kınadığını da belirten Bakan Kasapoğlu, "Maalesef dün Yeni Zelenda'da bir ibadet saatinde bir terörist 50'ye yakın kardeşimizi canice şehit etti. Ben öncelikle kardeşlerime cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine Yeni Zelenda halkına ve İslam âlemine sabırlar diliyorum. Bu ayrılıkçı söylemleri, İslam'ı bir korku olarak göstermeye çalışanların bu olaydan gerekli dersi çıkarmalarını ve tüm şekliyle bu hain terörist olayı kınamalarını ve artık bu tür süreçleri getiren söylemleri ve faaliyetleri de bir noktada fiili olarak engellemelerini talep ediyorum ve bu hain olayı şiddetle lanetliyorum. Bu süreç gösteriyor ki ülkemizin düşmanları çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın düşmanları o hain korkaklar gerçekten bir çalışma içerisindeler. O bitmeyen tuzaklarını devam ettirme kumpaslarına devam etme niyetindeler. Bizim milletimizde her zaman bu şebekelere karşı şer güçlere karşı çok basiretli davrandı ve inşallah 31 Mart süreci de bu anlamda bu feraseti ve basireti daha güçlü bir şekilde ortaya koymak için önemli bir süreç. Ve inşallah ben bu süreçte Yozgat'ın kahraman duruşunu çok daha güçlü bir şekilde haykıracağına bu güçlü ve sadayı onları nerede olursa olsun duyuracaklarına eminim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA