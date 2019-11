Bakan Kasapoğlu: Ülkemiz, spor ülkesi olma yolunda çok hızlı bir şekilde ilerliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda çok hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu'nun (TYF), Büyükçekmece Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlediği TYF Türkiye Şampiyonası'nda son gün yarışlarının startını gerçekleştirdi. Şampiyonaya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, sporun her dalına önem verilmesi gerektiğini belirterek, "Pek çok branşta iddialıyız, çalışıyoruz. Her branşta sporcularımız var. Bugün de yelken sporumuzla ilgili bir faaliyete katılıyoruz. Türkiye Yelken Şampiyonası'nın geçen haftaki ilk ayağı, 560 sporcuyla yapıldı. Bu haftaki ikinci ayağında ise 180 sporcu yer alıyor. Ülkemizin dört bir yanından sporcularımız katılıyor. Tam bir Türkiye manzarası var. Sporda her branşta iddiamızı gösteren bir fotoğrafı görüyoruz" dedi.

Yelken sporunun pek çok yetenek ve potansiyeli içinde barındırdığını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Yelken, çok özel bir spor. Denizin, rüzgarın ve teknenin durumu, sporcunun pratikliği, karar almadaki çabukluğu, sakinliği... Bu değerler yelken için önemli faktörler. Ülke olarak yelkende hem potansiyelimiz hem de altyapı açısından güzel bir konumda olduğumuzu belirtmeliyim. Ülkemiz deniz açısından çok avantajlı bir konuma sahip. Bu avantajlı konumu gerek altyapı gerekse yetiştirdiğimiz sporcularımızla çok daha güzel noktalara taşımak mümkün. Bu anlamda hem kulüplerimiz hem de federasyonumuzla çok güzel bir sinerji yakaladık" diye konuştu.

"2020 TOKYO OLİMPİYAT OYUNLARI'NA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na büyük önem verdiklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sürece yönelik olarak sporcularımızın özellikle kota müsabakalarında geldikleri durum bizler için çok sevindirici. Nisanda yine bir kota müsabakası var. Orada da alacağımız kotalarla inşallah Tokyo 2020'ye madalya iddiasıyla gideceğimize inanıyorum."

"ÜLKEMİZ, SPOR ÜLKESİ OLMA YOLUNDA HIZLI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtti. Yakın zamanda Spor Turizmi Çalıştayı düzenlediklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Spor turizmi ve yelken turizmi açısından çok güzel imkanlara sahibiz. Her açıdan nitelikli sporcularımız bizleri zaten gururlandırıyor. Bu çıtayı inşallah hep birlikte yukarılara taşıyacağız. Ben bugün yarışacak sporcularımıza başarılar diliyorum. Bizim yolumuz uzun. İnşallah hem olimpiyatlarda hem de uluslararası pek çok müsabakada millet olarak sporcularımızla gururlanmaya ve ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONADA SON GÜN

Bu hafta 420, 470, RS:X, RS:One, Techno 293 ile funboard-slalom rüzgar sörfü kategorileriyle devam eden TYF Türkiye Şampiyonası bugünkü yarışlarla sona erecek.

Kaynak: DHA