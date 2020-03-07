Bakan Kasapoğlu Vodafone Park’ta
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-Atletico Madrid kadın futbol müsabakasını tribünden takip etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-Atletico Madrid kadın futbol müsabakasını tribünden takip etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı yalnız bırakmadı. Bakan Kasapoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle düzenlenen Vodafone Kupası'nda Beşiktaş - Atletico Madrid müsabakasını Vodafone Park'a gelerek tribünden takip etti.
Kaynak: İHA
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