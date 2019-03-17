Bakan Kasapoğlu’ndan 18 Mart mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Üzerinde yaşadığımız topraklar fedakarlıklar, inanç, umut ve adanmışlıkla bizlere vatan kılınmıştır. En büyük görevimiz ve sorumluluğumuz, istiklal ve istikbalimizden asla taviz vermeyerek, ecdadımızdan aldığımız mirası, son derece yüksek bir şuur ve hassasiyetle geleceğe taşımaktır" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihi şan ve şerefle dolu büyük milletimizin; vatanına, hürriyetine, mukaddes değerlerine bağlılığının timsali Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla idrak ediyoruz. Çanakkale Savaşı, büyük Türk milletinin, bugünkü coğrafyamız üzerinde sonsuza kadar yaşamaya kararlı olduğunu ve hiçbir kuvvetin onu Anadolu'dan koparamayacağını, süngü, mermi ve yüksek iman gücü ile bütün dünyaya ilan ettiği bir destandır. Saraybosna'dan Şam'a, Üsküp'ten Bağdat'a, Diyarbakır'dan Bakü'ye bütün Müslüman unsurların şehit verdiği Çanakkale Destanı, İslam ümmetinin en aziz diriliş ve direniş hareketidir. Çanakkale direnişi, yüz binlerce milli kahramanın, namus bildiğimiz mefhumların zedelenmemesi, vatanın ve milletin bekası için gözünü kırpmadan canını feda etmekten asla çekinmediği tarihi ve emsalsiz bir meydan okumadır. Çanakkale Savaşı, askeri bir başarı olmasının yanında, izzeti nefsi ve haysiyeti ile oynanmak istenen büyük Türk milletinin topyekun ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş abidesidir. Bu zafer, Anadolu'yu vatan ilan etme zaferidir. Üzerinde yaşadığımız topraklar fedakarlıklar, inanç, umut ve adanmışlıkla bizlere vatan kılınmıştır. En büyük görevimiz ve sorumluluğumuz, istiklal ve istikbalimizden asla taviz vermeyerek, ecdadımızdan aldığımız mirası, son derece yüksek bir şuur ve hassasiyetle geleceğe taşımaktır. Vatanımız üzerinde hain planları olanlara karşı mücadelede, aziz milletimizin ihtiyacı olan kudret ve ilhamın eşi bulunmaz kaynağı Çanakkale ruhunun muhteşem anlamında saklıdır. Bu vesileyle kutlu vatan topraklarında huzur içinde yatan ve bizim varlık ve yaşama nedenimiz olarak kendini feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızın aziz hatıralarını hürmet ve minnetle yad ediyorum. Bugün milletin bekası ve esenliği uğruna can vermiş evlatlarımıza ve kahramanlarımıza da Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun."

Kaynak: İHA