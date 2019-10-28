Bakan Kasapoğlu’ndan 29 Ekim Cumhuriyet bayramı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Takvimine sayısız zaferler sığdıran milletimizin, son asırdaki en muhteşem günü; Cumhuriyetimizin ilanıyla beraber tarihe kayıt düşülmüştür.

2023'te 100. yıl dönümüne ulaşacak bu kutlu gün; 96 sene evvelinden bugüne erişen bir irade beyanıdır.

29 Ekim; toprağına sımsıkı tutunarak vatan kurtaran harp yorgunu ellerin yükselttiği bayraktır.

Cumhuriyet, sadece seçme ve seçilme hakkının değil; aynı zamanda insan haklarının, temel özgürlüklerin, vatandaşlık bilincinin de koruyucu çatısıdır.

İlk günden beri bir zafer anıtı gibi dimdik duran cumhuriyetimiz; katkı sunan herkesin eklediği taşlarla kaidesini yükseltmiş, zeminini sağlamlaştırmıştır.

Milletimizin huzur ve mutluluğu için; Cumhuriyetin en büyük kazanımları olan demokrasi, hukuk ve milli iradeye sadakatle sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin gençleriyle el ele vererek, memleketimize çok daha güçlü ve aydınlık yarınları birlikte kuracağız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlerimiz için çalışmaya, onların yolunu açmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin yürüdükleri yolda sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ilerliyor olmaları; bizim için her şeyden daha önemlidir. Bunun için de barınmadan burs imkânlarına, spor altyapısından sosyal tesislere kadar; dört bir koldan bu ülkenin gençlerine hizmet etmek en temel vazifemizdir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı; "Zeki, çevik ve ahlâklı" sporcularımızın hâmîsi, yarınların mimarı olan gençlerimizin de yuvasıdır.

Cumhuriyetimizin 96. yaşına ulaştığı bugün en büyük övüncümüz; hayallerinin peşinden koşan, üreten, emek veren, ülkesine ve bütün insanlığa değer katan çalışkan, adaletli, vicdan sahibi gençliğimizdir.

Bu gençlik için çalışmak, Bakanlığımızın bütün kadroları için iftihar vesilesidir.

Onların huzuru ve mutluluğu için bütün imkânlarımızı seferber etmekteyiz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yaşını, Aziz Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklâlimiz için mücadele eden bütün kahramanlarımızı hürmetle, rahmetle yâd ediyorum."

Kaynak: İHA