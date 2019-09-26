Bakan Kasapoğlu’ndan Anadolu Efes’e kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 35'inci Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'i yayımladığı bir mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te oynanan 35'inci Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'i bir mesaj yayımlayarak kutladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"35'inci Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası final mücadelesinde rakibini 79-74 mağlup ederek kupayı on ikinci kez müzesine götürme başarısı gösteren Anadolu Efes takımının sporcularını, teknik ve idari heyetini kutluyorum. Fenerbahçe Beko'yu da sergilediği performanstan ötürü tebrik ediyorum. Basketbolumuzun lokomotifi konumundaki bu iki güzide kulübümüze, önümüzdeki günlerde başlayacak 2019-2020 Basketbol Süper Ligi'nde ve ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inandığım Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum."

Kaynak: İHA