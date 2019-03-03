Bakan Kasapoğlu’ndan Emre Zafer Barnes’e tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkarak erkekler 60 metrede gümüş madalya kazanan Emre Zafer Barnes'i telefonla arayarak kutladı.

Bakan Kasapoğlu, telefon görüşmesinde, milli atletin kazandığı önemli başarıdan duyduğu sevinci ve memnuniyeti dile getirerek, Barnes'in gelecekte daha büyük başarılara da imza atacağına inandığını belirtti. Bakan Kasapoğlu ayrıca, milli atlet için bir de tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metrede gümüş madalya kazanan Emre Zafer Barnes'i yürekten kutluyorum. Sporcumuzun kazandığı bu önemli başarı bizleri gururlandı. Bu başarıların gelecek için genç sporcularımıza örnek olacağına inanıyorum. Bu değerli derecelerin elde edilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, Tokyo 2020 sürecinde sporcularımızın başarılarını sık sık tekrarlamalarını temenni ediyorum."

Kaynak: İHA