Bakan Kasapoğlu'ndan Erdoğan Dulda için taziye mesajı 

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 83'üncü Büyük Atatürk Koşusu'nda hayatını kaybeden duayen atlet Erdoğan Dulda için taziye mesajı yayımladı.

Koşuya 47'nci kez katılan 91 yaşındaki Erdoğan Dulda yarış esnasında fenalaşırken, duayen sporcu götürüldüğü Başkent Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bakan Kasapoğlu'nun Erdoğan Dulda için hazırladığı taziye mesajında şu ifadeler yer aldı: "Büyük Atatürk Koşusu'nda bir geleneği bozmayarak bizimle olan Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda'yı kaybettik. Sporla geçen ömrünün ve heyecanının gençlere örnek olmasını dilediğim Erdoğan Dulda'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiamıza baş sağlığı dilerim."

DHA