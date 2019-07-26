Bakan Kasapoğlu’ndan EYOF 2019’da madalya kazanan sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF 2019) altıncı gününde, 2 altın ve 4 bronz madalya kazanan Milli Sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin altıncı gününde 2'si altın, 4'ü bronz olmak üzere 6 madalya kazanan Milli Sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2019) sporcularımızdan güzel haberler gelmeye devam ediyor. EYOF 2019'un altıncı gününde Yüzme'de 1 altın ve 2 bronz, Judo'da 1 altın, Atletizm'de ise 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan Milli Sporcularımızı kutluyorum. Sporcularımızın performansı bizlere gelecek adına ümit veriyor. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivalinde mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: İHA