Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 7'nci Dünya Askeri Oyunları'nda 1 altın ve 3 bronz madalya kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Serbest Güreş Milli Takımı'nı kutladı.

Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) tarafından Çin'de düzenlenen 7'nci Dünya Askeri Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, altın madalya kazandı. Aynı organizasyonda Türkiye'yi serbest stilde temsil eden Fatih Yaşarlı, Selahattin Kılıçsallayan ve Soner Demirtaş bronz madalyanın sahibi oldular. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Askeri Oyunları'nda madalya kazanan sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çin'de düzenlenen 7'nci Dünya Askeri Oyunları'nda 1 altın ve 3 bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Daha önce çeşitli şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran sporcularımız, bu kez de Dünya Askeri Oyunları'nda aldıkları madalyalarla büyük mutluluk yaşattılar. Aynı organizasyonda mindere çıkacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA