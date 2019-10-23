Bakan Kasapoğlu'ndan Milli halterci Dilara Narin'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar 76 kilo kategorisinde koparmada 94 kilo ile altın, silkmede 130 kilo ile altın, toplamda ise 224 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanan Milli sporcu Dilara Narin'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajı şöyle: "Romanya'da devam eden Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Milli sporcumuz Dilara Narin, kendi kategorisinde 3 altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Sporcumuz, ayrıca silkmede kendisine ait olan yıldızlar dünya rekorunu da kırarak rekor derecelerine bir yenisini daha ekledi. Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren Dilara Narin'i tebrik ediyor, şampiyonada mücadele edecek diğer spor kardeşlerime de başarılar diliyorum."

Kaynak: DHA