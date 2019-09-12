Bakan Kasapoğlu’ndan milli yüzücü Sevilay Öztürk’e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda S5 kategorisi 50 metre kelebek stilde bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajı şöyle:

"İngiltere'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Ay-Yıldızlı bayrağımızı başarıyla temsil eden sporcularımız, bizleri gururlandıran derecelere imza atıyor. Şampiyonada S5 kategorisi 50 metre kelebek stilde bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk kardeşimiz, madalya kürsüsünde yer alarak göğsümüzü kabarttı. Milli sporcumuzu kutluyor, bu değerli derecesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonada mücadele eden diğer sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."

DHA