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  3. Bakan Kasapoğlu’ndan Muaythai Milli Takımı’na tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu’ndan Muaythai Milli Takımı’na tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tayland'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nı 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyayla üçüncü tamamlayan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu’ndan Muaythai Milli Takımı’na tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tayland'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nı 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyayla üçüncü tamamlayan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 9 madalya kazanarak dünya üçüncüsü olan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Muaythai Dünya Şampiyonası'nı 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyayla üçüncü tamamlayan milliler için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tayland'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nı 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyayla üçüncü tamamlayan milli sporcularımızı kutluyorum. Sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızın bu başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, millilerimize bundan sonraki spor yaşamlarında başarılar diliyorum."

Kaynak: İHA

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