Bakan Kasapoğlu’ndan Nur Gencer için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden basketbol dünyasının duayen ismi Nur Gencer için taziyede bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden basketbol dünyasının duayen ismi Nur Gencer için taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Türk basketbolunun duayen ismi Nur Gencer'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Basketbol camiasına büyük katkı sağlayan Gencer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: İHA