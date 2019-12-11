Bakan Kasapoğlu'ndan Paris'teki olaylara ilişkin açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Temsilcimiz Galatasaray Spor Kulübü’nü desteklemek için Paris'te bulunan vatandaşlarımıza yönelik, fair play ruhuna hiç yakışmayacak şekilde gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyorum. Paris Büyükelçimizle görüşmelerimizi yaptık. Gerekli bütün adımları ivedilikle atacağız.

GALATASARAY 2. BAŞKANI ABDURRAHİM ALBAYRAK: "SORUN YOK"

Maç öncesi basın mensuplarına olayla ilgili konuşan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak; "Taraftarlarımızın yanından geliyorum. Bizim arkadaşlarda herhangi bir şey yok, kimse endişe etmesin. Taraftarlar arasında ufak tefek tartışma olabilir, onlardan birisi oldu. Tribün lideri arkadaşlarla da görüştüm, endişe edilecek bir şey yok." sözlerini kullandı.